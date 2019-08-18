Власти Иркутской области решили снести более 4 тыс. домов, пострадавших из-за паводка

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области приняли решение о сносе более 4 тыс. домов, пострадавших из-за паводка в конце июня и июле. Об этом сообщил журналистам в воскресенье губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Те дома, по результатам обследования которых необходим их снос или ремонт, сегодня цифры такие: полностью снесено потоком воды 1 тыс. 311 домов, под снос - 4 тыс. 191 дом, для ремонта - 3 тыс. 846 [домов]", - сказал Левченко.

По его словам, подтоплено, по последним данным, 10 тыс. 890 жилых домов и 17 тыс. 370 других помещений во всех муниципальных образованиях, где прошел паводок. "В Тулуне больше снесено водой, а в Нижнеудинске больше повреждено, мы их оставим", - уточнил губернатор.

Он также рассказал, что "в активном режиме" начата выдача сертификатов на приобретение жилья. "На пятницу их было выдано 522. Оформлено заявлений 2532, которые в течение понедельника должны уже оформляться, чтобы на руки выдавать, это так называемые сертификаты. Мы направили в кадастровую палату запрос на 13 тыс. граждан, чтобы их проверить по поводу наличия жилья второго, третьего... на сегодня уже порядка 20 жилых помещений оплачено, купили, в основном это Тулун и Иркутск", - сообщил Левченко.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во время второй волны в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.