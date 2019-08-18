Около 5 тыс. домов признаны непригодными для проживания после паводка в Приангарье

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области признала непригодными для проживания около 5 тыс. жилых домов, оказавшихся в зоне паводка. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Вследствие наводнения порядка 5 тыс. жилых помещений признаны непригодными для проживания граждан, 50 объектов социальной инфраструктуры подлежат новому строительству или реконструкции", - говорится в сообщении. Региональным правительством с учетом предложений прокуратуры разработаны механизмы предоставления гражданам жилых помещений, в том числе из государственного жилищного фонда Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил журналистам на брифинге в воскресенье, что принято решение о сносе более 4 тыс. пострадавших от паводков домов, ремонтировать будут 3 тыс. 846 домов. Также глава региона упомянул о планах обратиться в суд с тем, чтобы был завершен ускоренный режим рассмотрения заявлений о правах на дома, пострадавшие при паводках, и введен обычный режим.

"В пятницу вечером я на заседании КЧС определил, что мы будем обращаться в судебные органы, в областной суд по вопросам определения права проживания людей в подтопленных помещениях и домах. У нас много людей обращаются с разных концов Российской Федерации, 50-60 в сутки, уже без участия наших органов соцзащиты эти вопросы рассматривались. И мы видим, что возникают определенные перекосы, мы видим, что люди приезжают группами, добиваются, чтобы были приняты решения в ускоренном варианте об их правах на жилье, хотя они никогда не жили там - набирают свидетелей, быстренько обращаются в суд. Мы видим, что пошел процесс не совсем хороший, и я принял решение, чтобы по этому вопросу был принят обычный порядок - поступает заявление и в обычном порядке рассматривается, чтобы была возможность более внимательно рассмотреть", - сказал Левченко.

Он отметил, что есть целый список людей, которые прописаны в других регионах. "Никто не будет отказывать в рассмотрении, но это будет рассматриваться более тщательно и ответственно", - пояснил глава региона.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.