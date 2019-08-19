Омское предприятие оштрафовали за несанкционированные выбросы в атмосферу

ОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Компания "Сибдорстрой", которая занимается изготовлением смеси для дорожного покрытия, оштрафована после жалоб жителей Омска на загрязнение атмосферы на 30 тыс. рублей за несанкционированные выбросы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Омской области установили источник несанкционированного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Предприятием-загрязнителем оказался завод ООО "Сибдорстрой", занимающийся изготовлением смеси для дорожного покрытия. Компания оштрафована на 30 тыс. рублей, предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в Минприроде, компания наказана за нарушение правил эксплуатации, неиспользование или использование неисправного оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в воздух, что привело к загрязнению атмосферы, а также за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий. Жалобы на выбросы от жителей города поступили в июле.