В Омске возбуждено уголовное дело по факту завышения тарифов на электроэнергию

ОМСК, 19 августа. /ТАСС/. ООО "Тепловая компания", обслуживающая часть потребителей Кировского округа Омска, скрыла от Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области часть полученной прибыли, что позволило предприятию завысить тариф на передачу электроэнергии на 2019 год. Как сообщил в понедельник ТАСС старший помощник прокуратура Омской области Дмитрий Павленко, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

"Проверка прокуратуры установила, что неустановленные должностные лица ООО "Тепловая компания" организовали схему для сокрытия от омского РЭК полученный в 2017 году от потребителей избыток средств в размере 20 млн рублей, что позволило добиться повышения тарифов на передачу электроэнергии на 2019 год. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что ранее РЭК исключал полученный избыток средств из необходимой валовой выручки предприятия, в результате чего размер тарифа на услуги по передаче электроэнергии ежегодно уменьшался. Для сокрытия избытка средств пока неустановленные представители "Тепловой компании" создали аффилированную "Омскую энергосервисную компанию", который были переданы в аренду объекты электросетевого хозяйства. В результате единые тарифы на 2019 год на передачу электроэнергии по сетям были завышены для "Омской энергосервисной компании" на 0,5%. По словам представителя прокуратуры, сумма ущерба будет установлена в ходе следствия.