В городе Обь приостановили работы по выносу сетей рядом с домом, где просел фундамент

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Подготовительные работы при строительстве детского сада в городе Обь Новосибирской области приостановлены рядом с четырехэтажным домом, из которого в минувшую пятницу эвакуировали жильцов из-за проседания фундамента. Об этом в понедельник на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.

"В настоящее время работы приостановлены. Траншея <...> закрыта щитами для обеспечения безопасности и установлено ограждение", - сказал Алексей Колмаков.

Он отметил, что по предварительным данным, проводимые работы по выносу сетей с площадки строительства детского сада не были причиной ухудшения состояния жилого дома 1935 года постройки, который ранее уже был признан аварийным.

"17 августа, в субботу, было выполнено экспертное заключение по состоянию объекта, подтверждена его аварийность. И факт влияния разрытой траншеи на конструкции дома не подтвержден экспертом <...>", - добавил Колмаков.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что ухудшения состояния дома не наблюдается, вместе с тем определено, что "трещины, которые есть на доме, образовались еще несколько лет назад". По словам Архипова, к проведению экспертизы привлечены дополнительные эксперты.

Эвакуация и размещение

В настоящее время по данным и. о. начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Андрея Деменева, в пункте временного размещения (ПВР) находятся 16 человек, в том числе 6 детей, у родственников и знакомых - 65 человек.

Из жилого аварийного четырехэтажного дома в городе Обь в Новосибирской области в минувшую пятницу из-за просевшего фундамента было эвакуировано 37 человек. На расстоянии нескольких метров от торца дома была вскрыта траншея в рамках выполнения подготовительных работ при строительстве детского сада. Работа экспертов по определению состояния дома и причин проседания его фундамента продолжается.