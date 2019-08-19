Томская область получила 560 млн рублей на строительство двухуровневой развязки

ТОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Томская область получила 560 млн рублей из федерального бюджета на строительство двухуровневой развязки автодороги с железной дорогой Тайга - Томск, на переезде через которую ежедневно возникают пробки. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Томской области.

Транспортный узел в районе площади Южной в Томске объединяет регулируемый переезд на 76-м км железной дороги Тайга - Томск, четыре городские улицы и две магистрали (Богашевский и Коларовский тракты), ведущие из южной части в центр города.

"Согласно распоряжению правительства, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым, Томская область получит дополнительно 560 млн рублей на строительство развязки", - говорится в сообщении. Уточняется, что перевод предоставлен в рамках целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" федеральной госпрограммы "Развитие транспортной системы".

В 2017 и 2018 годах на строительство транспортной развязки, разгружающей томский южный транспортный узел, регион получил из федерального бюджета 400 млн рублей. "В этом году правительство выделило 200 млн рублей в апреле, и вот теперь еще 560 млн рублей", - уточнили в правительстве области.

Строительство транспортной развязки началось в 2017 году. За два года подрядчики построили транспортное кольцо на Коларовском тракте с выходом к будущему тоннелю под железной дорогой, ранее 700-метровый тракт расширили до четырех полос. Также была спрямлена улица Континентальная, построены четыре подпорных стенки, автодорожный путепровод и шумозащитный экран. Кроме того, подрядчик благоустроил "Тропу здоровья" в прилегающем лесном массиве.

"Завершение третьего этапа проекта запланировано 25 декабря [2019 года]. До конца года с правой стороны от Богашевского тракта по направлению в аэропорт "Богашево" должны быть оборудованы шесть полос для транспорта протяженностью 1,3 км", - сообщили в ведомстве. Сейчас дорожники завершили укладку выравнивающего слоя, сделали гидроизоляцию и защитный слой путепровода, идет укладка слоя гравийно-песчаной смеси. Отсыпана площадка для буровой установки, которая обеспечит устройство буронабивных свай тоннеля под железной дорогой, .