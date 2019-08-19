Полпред в СФО сообщил о проблемах при подготовке к зиме в трех городах Приангарья

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Города Байкальск, Тулун и Нижнеудинск Иркутской области, которые были подвержены подтоплению во время паводков, имеют проблемы при подготовке к отопительному сезону, сообщил в понедельник полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на совещании по подготовке к отопительному сезону.

"В целом по округу подготовка к зиме ведется в соответствии с графиком, однако в отдельных населенных пунктах сохраняются серьезные проблемы: в Иркутской области [это] коммунальные объекты в пострадавших от паводка городах Тулуне и Нижнеудинске, ТЭЦ в городе Байкальске", - сказал Меняйло.

По его словам, проблема ТЭЦ в Байкальске, которая имеет большой износ и не соответствует экологическим требованиям, уже обсуждалась ранее, было принято решение перевести ее на альтернативные источники теплоснабжения. Отдельного внимания требуют вопросы энергоснабжения в Иркутске. Полпред отметил, что организация "Облкоммунэнерго", которая обслуживает в Иркутске более 390 тысяч потребителей ежегодно, имеет проблемы с ремонтом сетей.

"В период ликвидации последствий паводка, ремонтно-восстановительные работы проводились с привлечением сторонних организаций. Это говорит о том, что "Облкоммунэнерго" не хватает сил и средств", - пояснил Меняйло.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во время второй волны в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.