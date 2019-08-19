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В Красноярске возбудили дело против должностных лиц органов опеки после гибели младенца

Тело четырехмесячной девочки было обнаружено 15 августа возле одного из общежитий, на причастность к убийству проверяется 44-летний отец ребенка

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов опеки, после гибели четырехмесячной девочки в Красноярске. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.

15 августа возле одного из общежитий в Ленинском районе Красноярска было обнаружено тело четырехмесячной девочки. По версии следствия, ребенка сбросили с высоты. На причастность к убийству проверяется 44-летний отец погибшей. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ (убийство). Отец ребенка арестован.

"По факту халатного отношения к своим должностным обязанностям сотрудников органов профилактики следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что другой ребенок, полуторагодовалый мальчик, в декабре 2018 года был изъят из семьи, но в январе на основании заключения органов опеки и попечительства возвращен родителям. Ранее глава семьи был осужден за совершение особо тяжких преступлений. Оба родителя злоупотребляли алкогольными напитками и состояли на учете у врача-нарколога. Женщина ранее была лишена родительских прав в отношении троих старших детей от предыдущего брака.

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