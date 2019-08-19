В Иркутской области возбудили дело после пожара, в котором погибли женщина и трое детей

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту гибели при пожаре в Усольском районе Иркутской области женщины и троих детей, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти четырех лиц в результате пожара", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы. "Кроме того, следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних", - уточнили в ведомстве. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 109 УК РФ - лишение свободы на 4 года.

Пожар произошел в частном жилом доме в поселке Мишелевка Усольского района в воскресенье. При тушении были обнаружены четверо погибших: женщина, ее малолетняя дочь, внук и внучка. Погибшей женщине был 41 год, двум девочкам - 4 и 3 года, мальчику - полтора года. По имеющейся информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, покинуть загоревшийся дом и помочь детям она не смогла. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.