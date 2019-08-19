Активисты ОНФ и рэпер Бледный планируют провести в Сибири фестиваль современного искусства

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Участник группы 25/17 Андрей Позднухов (рэпер Бледный) и активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Добровольцы культуры" планируют летом будущего года организовать фестиваль современного искусства "Тарская крепость", который пройдет в городе Тара Омской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

"Ключевая задача фестиваля - это раскрытие неформальной творческой активности глубинной России. По замыслу организаторов, в числе которых активисты проекта ОНФ "Добровольцы культуры" и уроженец Тары рэпер Бледный, мероприятие пройдет в конце июля следующего года", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что в рамках форума запланированы художественные выставки, перфомансы, лекции и чтения "с упором на специфику сибирского региона". Литературную составляющую возьмет на себя писатель и публицист Захар Прилепин, отметили в пресс-службе.

"На центральной площади города развернется музыкальная сцена, где вместе с местными рэп- и рок-исполнителями выступят хедлайнеры - 25/17 и "Калинов мост", - уточнили в Народном фронте. По данным организаторов, в мероприятии может принять участие музыкант Сергей Летов - брат лидера "Гражданской обороны" Егора Летова.

"Надеемся, что тарский эксперимент станет примером преображения не самой благополучной в экономическом смысле территории средствами искусства", - приводит пресс-служба слова координатора проекта ОНФ "Добровольцы культуры" Дмитрия Кузнецова.

О создании проекта Народного фронта "Добровольцы культуры" Прилепин объявил в июне 2019 года. Инициатива направлена на поддержку активистов в сфере независимых культурных инициатив и сохранения культурного наследия.