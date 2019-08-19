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Посольство Армении подтвердило гибель гражданки страны в ДТП под Новосибирском

Авария произошла в воскресенье вечером на трассе Новосибирск - Кочки - Павлодар

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Диппредставительство Армении в Москве подтвердило гибель гражданки республики в ДТП в Новосибирской области.

"К сожалению, информация подтвердилась. Сейчас связываемся с местной общиной, чтобы понять, какая нужна помощь", - сказал в понедельник ТАСС представитель пресс-службы посольства.

Частный микроавтобус в воскресенье вечером вылетел в кювет на трассе Новосибирск - Кочки - Павлодар в Карасукском районе Новосибирской области. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Как уточнили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе района, в результате ДТП погибла гражданка Армении, в числе пострадавших граждане Киргизии и Узбекистана. Трое пострадавших, по информации Минздрава региона, находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, а еще пятеро - в хирургическом отделении районной больницы.

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