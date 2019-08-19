Часть земли хозяйства РАН на Алтае передадут в пользование местным жителям

ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Неиспользуемые организацией Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) "Алтайское экспериментальное сельское хозяйство" 11 тыс. гектаров земли будут переданы в пользование жителям Шебалинского района Республики Алтай, которым не хватает земель для развития сельского хозяйства. Об этом журналистам в понедельник сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, находящийся с рабочей поездкой в регионе.

25 июня в пресс-службе правительства республики ТАСС сообщили, что врио главы региона Олег Хорохордин обратился к Котюкову с просьбой о передаче земель СО РАН в собственность Шебалинского района. Это было необходимо для выделения участков жителям под сельхознужды. Речь шла о неиспользуемых землях научного учреждения "Алтайское экспериментальное сельское хозяйство".

"Около 11 тыс. га земель [СО РАН] фактически используется гражданами для ведения деятельности, а экспериментальное хозяйство не работает на этой земле и нет планов вовлечения именно этой земли в научный оборот. Есть решение главы региона о готовности принять эту землю. Этот вопрос мы должны решить. Есть процедура, которую нужно будет оперативно организовать и выйти на итоговое решение, мы эту идею готовы поддержать", - сказал Котюков.

В свою очередь Хорохордин пояснил, что местные жители задавали много вопросов по неиспользуемым землям экспериментального хозяйства, при этом люди фактически вели там многолетнюю деятельность, и теперь при поддержке Минобрнауки России этот процесс станет юридически законным. "Мы пришли к обоюдному решению - начать эту процедуру [передачи земель]. Эта процедура социально значимая, мы постараемся сделать ее в максимально короткие сроки", - сказал врио главы региона.

На сегодня в экспериментальном хозяйстве 67 тыс. 400 га земель, из которых планируется изъять 11 тыс. га в пользу жителей. На предприятии работают 180 человек. Организация занимается сохранением чистоты генофонда уникальных пород животных. В частности, на площадке 2,8 тыс. голов различного скота, в том числе 900 голов маралов, 250 лошадей, более 40 зубров. Предприятие было организовано для научных целей в 1961 году.