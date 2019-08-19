Объем вывезенного мусора в Томской области в 2019 году вырос на 30%

ТОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Томской области с начала года вывезли 500 тыс. кубометров мусора, что на 30% больше отходов, собранных за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в понедельник на сайте правительства региона, рост объемов связан с ликвидацией в рамках реформы по обращению с ТКО несанкционированных свалок и усилением контроля за вывозом отходов на полигоны.

C 1 июля в Томске в рамках этой реформы был назначен оператор по вывозу твердых коммунальных отходов - муниципальное "Спецавтохозяйство". Прежние операторы забрали собственные баки с мусорных площадок, при этом новые контейнеры появились не сразу, и жители выбрасывали мусор прямо на площадки, где были контейнеры. Постепенно оператор начал ставить свои контейнеры, уборка мусора стала круглосуточной, однако мусорные кучи все равно росли из-за несвоевременной уборки и плохой логистики по вывозу ТКО.

"С января по август 2019 года из всех районов Томской области, включая областной центр, региональные операторы по обращению с ТКО вывезли 500 тысяч кубометров мусора. Этот объем на 30% превышает количество отходов, собранное за аналогичный период 2018 года. <…> Рост объемов связан с ликвидацией несанкционированных свалок во всех населенных пунктах, куда зашли региональные операторы. Кроме того, с начала 2019 года весь поток ТКО отслеживается и централизованно поступает только на полигоны, а не складируется в непредназначенных для этого местах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства отметили, что непростая ситуация, которая сложилась в июле с вывозом мусора в Томске, стабилизирована, бесперебойная работа регоператоров организована во всех районах. Также за счет областного бюджета до конца года в муниципальных образованиях региона будет установлено более 2300 мусорных контейнеров.

О реформе

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы заложены в национальный проект "Экология".

В марте губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявлял, что реализуемая с начала 2019 года региональная программа реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) привела только к увеличению тарифов за вывоз мусора в сельских районах, чем вызвала недовольство жителей, однако никак не повлияла на качество утилизации отходов. Губернатор поручил вернуть тарифы на уровень 31 декабря 2018 года, создать новую программу обращения с ТКО, в том числе, предусмотреть средства областного и местного бюджетов на приобретение контейнеров.

Власти Томской области до 2024 года направят на реализацию нацпроекта "Экология" более 7 млрд рублей. Средства пойдут, в частности, на ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, ликвидацию объекта подземного захоронения пестицидов в селе Тегульдет, рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов в Северске и Новомихайловке, создание комплексной системы обращения с ТКО и условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов и покупку новых контейнеров для сбора мусора.