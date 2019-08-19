В "Россети Сибирь" заявили, что Хакасия увеличила долг за электроэнергию

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Республика Хакасия увеличила сумму задолженности перед компанией "Россети Сибирь" с начала июня на 60 млн рублей, за июль было оплачено менее 10% от начисленной суммы, что нарушает ранее достигнутые договоренности об оплате. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин на совещании по вопросам готовности субъектов СФО к работе в осенне-зимний период.

В Хакасии весной 2019 года сложилась кризисная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед "Россетями" за электроэнергию на конец весны составляла порядка 500 млн рублей. В апреле компания планировала ввести ограничения электроснабжения коммунальных предприятий, но после вмешательства полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло отказалась от этого. Тогда был составлен график платежей за текущее потребления электроэнергии.

"На сегодняшний день мы договорились о том, что с 1 июня текущие платежи будут 100%, мы перестаем ограничивать предприятия ЖКХ. Рост долгов с 1 июня составил 60 млн рублей. Если говорить конкретно за июль, то при начислении 48 млн рублей оплата составила 4 млн рублей", - сказал Акилин.

При этом и. о. заместителя главы Республики Хакасия - председателя правительства республики Константин Харисов сообщил, что в регионе согласован график погашения задолженности. "Вопрос [роста задолженности] связан с отсутствием денежных средств по ситуации, в том числе, с компенсацией выпадающих доходов", - пояснил он. В настоящее время сумма задолженности Хакасии, по его данным, достигла 580 млн рублей.

Меняйло, в свою очередь, отметил, что пока не видит предложений от региона по выходу из ситуации. "С предприятиями в стадии банкротства, которые у вас находятся, вы не работаете, долги муниципальные растут, у вас растут долги бюджетных и муниципальных организаций", - подчеркнул он.

"Россети Сибирь" (ранее - МРСК Сибири) осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км. С 1 апреля 2018 года "Хакасэнерго" выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.