Школу в отдаленном селе Иркутской области восстановили после паводка

"Школа прошла две санобработки, после воды мы уже все покрасили. По электрике работы, которые нужны были, закончены, сегодня электрики улетают. Я надеюсь, сегодня к вечеру мы запустим котел отопительной системы, которую мы ремонтировали по плану, это не зависело от наводнения. К 1 сентября мы готовы. Приступят к обучению 105 человек", - сказала Болюх.

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Восстановительные работы завершены в пострадавшей от паводка школе села Алыгджер в Иркутской области, где живут тофалары, которые относятся к коренным малочисленным народам. Об этом сообщила во вторник ТАСС директор учреждения Людмила Болюх.

Восстановительные работы продолжаются в детском саду, который совмещен со школой.

Как отметила собеседница агентства, здание школы, построенное в 1970 году, пережило уже второе наводнение. Но если в 1996 году только подмыло фундамент, в 2019 году вода была и в помещениях, в некоторых местах ее уровень доходил до 40 см.

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что в Алыгджере выбран участок для строительства нового здания школы. "Участок выбран с учетом того, чтобы избежать подтопления. В настоящее время проектно-сметная документация находится на проверке", - уточнили в пресс-службе.

Строительство новой школы примерно за 580 млн рублей анонсировал в июле губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Конкурс по определению подрядчика должен состояться в ближайшее время.

Село Алыгджер Нижнеудинского района расположено в историко-культурном регионе Тофалария, сообщение с которым возможно только с помощью авиации.