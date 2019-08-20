Школу в отдаленном селе Иркутской области восстановили после паводка

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Восстановительные работы завершены в пострадавшей от паводка школе села Алыгджер в Иркутской области, где живут тофалары, которые относятся к коренным малочисленным народам. Об этом сообщила во вторник ТАСС директор учреждения Людмила Болюх.
"Школа прошла две санобработки, после воды мы уже все покрасили. По электрике работы, которые нужны были, закончены, сегодня электрики улетают. Я надеюсь, сегодня к вечеру мы запустим котел отопительной системы, которую мы ремонтировали по плану, это не зависело от наводнения. К 1 сентября мы готовы. Приступят к обучению 105 человек", - сказала Болюх.
Восстановительные работы продолжаются в детском саду, который совмещен со школой.
Как отметила собеседница агентства, здание школы, построенное в 1970 году, пережило уже второе наводнение. Но если в 1996 году только подмыло фундамент, в 2019 году вода была и в помещениях, в некоторых местах ее уровень доходил до 40 см.
В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что в Алыгджере выбран участок для строительства нового здания школы. "Участок выбран с учетом того, чтобы избежать подтопления. В настоящее время проектно-сметная документация находится на проверке", - уточнили в пресс-службе.
Строительство новой школы примерно за 580 млн рублей анонсировал в июле губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Конкурс по определению подрядчика должен состояться в ближайшее время.
Село Алыгджер Нижнеудинского района расположено в историко-культурном регионе Тофалария, сообщение с которым возможно только с помощью авиации.