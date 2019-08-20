Один населенный пункт Иркутской области остается в зоне задымления из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Поселок Инаригда в Катангском районе Иркутской области остается в зоне задымления из-за лесных пожаров, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС области.

По данным Минприроды на 13 августа, задымленность отмечалась в девяти населенных пунктах региона.

"По данным космического мониторинга, на территории Иркутской области в зоне задымления из-за лесных пожаров, действующих на территории Катангского района, находится населенный пункт Инаригда Ербогаченского муниципального образования", - говорится в сообщении.

Поясняется, что задымление исчезло в населенных пунктах Бодайбинского, Братского, Жигаловского, Казачинско-Ленского, Киренского, Качугского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Кутского районов из-за дождей, прошедших в минувшие сутки.

За сутки на землях лесного фонда области потушили четыре пожара общей площадью 12,3 тыс. га в Усть-Кутском, Жигаловском и Киренском районах, уточняется на сайте правительства региона. Действует пять пожаров - четыре в Катангском районе и один в Жигаловском. За сутки их общая площадь сократилась с порядка 115 тыс. га до примерно 101 тыс. га, площадь открытого горения составляет 300 га. Три пожара площадью 11,6 тыс. га локализованы.