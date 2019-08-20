Мастера из 30 стран примут участие в томском фестивале-конкурсе "Праздник топора"

ТОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Фестиваль народных ремесел "Праздник топора", который открывается во вторник в парке "Околица" под Томском, соберет более 200 участников из 30 стран и 37 регионов РФ, сообщил ТАСС вице-губернатора Андрей Кнорр.

"У нас были поданы заявки из 38 стран в этом году. Мы в этом году сделали упор на отбор по качеству. Тех, чьи эскизы нам показались не очень качественными, мы не приглашали. У нас будут 226 участников из 30 стран и 37 регионов РФ", - сказал Кнорр.

Он уточнил, что в ходе фестиваля будут соревноваться резчики скульптур из дерева, гончары и кузнецы. Кроме того, в этом году впервые пройдет конкурс гармонистов, в котором примут участие около 100 музыкантов из Франции, а также из Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Пензенской области, Удмуртии, Коми-Пермяцкого округа, Татарстана и других регионов России. Оно поборются за "хорошую дорогую гармонь тульского производства".

По его словам, для участников и гостей фестиваля будет открыта ярмарка с товарами народных умельцев. Все желающие смогут посетить национальные подворья - татарское, мордовское, белорусское, киргизское, узбекское, монгольское, селькупское и китайское. Кроме того, на "Празднике топора" пройдет фестиваль театров кукол и театров для детей "Сказочный балаганчик "Скомороха", в нем участвуют театры из 10 регионов России.

Как сообщает областная администрация, 24 августа на фестивале состоится гастрономический турнир, в котором примут участие восемь поваров из томских кафе. 25 августа для посетителей будет организована специальная гастрономическая площадка, на которой можно будет попробовать сок чаги (гриб, растущий на деревьях - прим. ТАСС), напитки на основе кедрового молочка и фруктово-ягодных соусов и кашу "из топора", а также поучаствовать в соревнованиях по скоростному поеданию хот-догов.

Подведение итогов всех конкурсных программ фестиваля состоится в воскресенье, тогда же и пройдет награждение победителей и торжественное закрытие фестиваля. Специальным гостем площадки фестиваля, на которой выступят музыкальные коллективы региона, станет Надежда Бабкина.