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В Минусинске ввели режим повышенной готовности из-за дождей

В городе подтоплен 61 приусадебный участок

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности был введен в городе Минусинск на юге Красноярского края из-за обильных дождей, подтопивших приусадебные участки на нескольких улицах. Об этом сообщили во вторник ТАСС в мэрии Минусинска.

Из-за дождей участки по улицам Алтайская, Енисейская, Каратузская, Манская, Мира, Молодежная, Невского, Октябрьская, Чернышевского, Пушкина, Утро-Сентябрьское и 8 Марта оказались подтоплены.

"61 [приусадебный участок] подтоплен. Введен режим повышенной готовности", - сказали в мэрии.

За минувшие сутки с городских улиц откачано 520 кубометров дождевой воды. Проводится отсыпка приусадебных участков грунтом. По линии ГУ МЧС по Красноярскому краю в Минусинск направлена оперативная группа и инженерная техника - передвижная насосная станция.

По данным администрации, в случае осложнения оперативной обстановки на базе школы № 6 может быть развернут пункт временного размещения пострадавшего населения вместимостью 550 человек.

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