Малоимущие многодетные семьи Красноярского края с 2020 года получат ежемесячную поддержку

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Семьям в Красноярском крае, где с начала 2020 года родится третий или последующий ребенок, будут выплачивать из краевого бюджета по 12,424 тыс. рублей, если их доход составляет менее одного прожиточного минимума на человека. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

Сейчас из бюджета Красноярского края многодетным семьям предоставляются краевой материнский капитал, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от полутора до трех лет при условии непредоставления места в детском саду, единовременное пособие при рождении в семье двух и более детей, субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг.

"Оформить пособие смогут нуждающиеся семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, родится третий или последующий ребенок. Ежемесячная выплата будет равна величине прожиточного минимума для детей на территории региона. На сегодняшний день это 12,424 тыс. рублей для центральных и южных территорий края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что получать выплату смогут семьи с доходами менее одного прожиточного минимума на человека. По итогам второго квартала 2019 года прожиточный минимум в регионе составил около 12,7 тыс. рублей.

Новую выплату семьи смогут получать до достижения ребенком трехлетнего возраста. При этом малыш обязательно должен быть зарегистрирован на территории в органах ЗАГС Красноярского края, уточнили в пресс-службе.