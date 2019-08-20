Иркутские власти просят снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от паводков

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области направили вице-премьеру РФ Виталию Мутко письмо с предложением снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от паводков, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства. Сейчас получить жилье взамен утраченного могут только те граждане, у которых нет в собственности другого жилого помещения или доли в нем.

Утвержденные постановлением правительства РФ правила предоставления финансового обеспечения граждан, жилье которых были утрачено или повреждено во время паводков в Иркутской области, вступили в силу 3 августа 2019 года. Получить новое жилье могут те, у кого нет в собственности или доли в праве общей собственности другого жилого помещения, пригодного для эксплуатации, либо его площадь меньше установленной Жилищным кодексом нормы.

"На практике выяснилось, что у значительного числа людей, потерявших дома или квартиры, в собственности, либо в доле в праве общей собственности есть другое жилье, где проживают родители, бабушки, либо взрослые дети, для которых эта недвижимость была куплена. У некоторых граждан есть жилье в других регионах страны, но проверка его соответствия учетной норме, которая устанавливается отдельно в каждом субъекте РФ, и его пригодности для проживания вызывает большие сложности. Это затягивает сроки принятия решений о предоставлении жилья", - отмечается в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Согласно последним данным, погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.