В Сибири за сутки ликвидированы 40 очагов природных пожаров

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сорок очагов природных пожаров на площади 12,6 тыс. га ликвидировано за сутки в Сибири. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"За прошедшие сутки на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края потушены 40 очагов природных пожаров на площади 12,6 тыс. га", - сообщили в министерстве.

По данным МЧС, всего на территории РФ за сутки потушено 70 очагов пожаров на площади 104,4 га.

В настоящее время на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области действуют 168 очагов пожаров. "В Якутии действует 97 очагов, 63 очага в Красноярском крае, еще 8 очагов в Иркутской области", - сообщили в МЧС.

Угрозы населенным пунктам нет. "В пятикилометровой зоне от населенных пунктов действующих очагов природных пожаров нет, угроза населенным пунктам и объектам инфраструктуры отсутствует", - добавили в министерстве.

В России в настоящее время тушат пожары более 2,6 тысяч человек, 840 единиц техники и 28 воздушных судов.