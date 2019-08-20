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СК проверит омских чиновников, по заявке которых вырубили лишних 35 тыс. куб. м древесины

Стоимость древесины установят в ходе следствия

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Администрация Седельниковского района Омской области заказала для нужд муниципалитета более 37 тыс. кубометров древесины, из которых после вырубки леса более 35 тыс. м3 дерева остались невостребованными, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий".

"Проверка установила, что должностные лица администрации Седельниковского района в 2015-2016 годы направили заявки на организацию аукционов по продаже прав на продажу лесных насаждений для обеспечения нужд муниципалитета, при этом реальной потребности в заявленных объема - более 37 тыс. куб. м древесины - у муниципалитета не было, в бюджете не были заложены средства на его приобретение. В результате после вырубки леса более 35 тыс. куб. м древесины оказались не востребованы муниципалитетом и были направлены на иные нужды, выбыв тем самым из владения государства", - сказал представитель прокуратуры.

По его словам, материалы проверки направлены в региональное СУ СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий". Если в ходе расследования будет установлено, что действия по легализации вырубленной древесины были умышленными и будут получены доказательства заинтересованности должностных лиц муниципалитета, то такие деяния могут быть квалифицированы по более тяжким статьям УК РФ, в том числе мошенничество и взяточничество. Собеседник агентства добавил, что стоимость древесины будет установлена в ходе следствия.

О массовых вырубках лесов и хищении древесины на севере Омской области президенту РФ Владимиру Путину на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в марте 2018 года рассказала местный журналист. По итогам форума Путин поручил Генпрокуратуре проверить выявленные факты незаконной добычи древесины.

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