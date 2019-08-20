Крупный ТЦ в Кемерове возобновил работу после устранения строительных нарушений

КЕМЕРОВО, 20 августа. /ТАСС/. Крупный торговый центр "Лапландия" в Кемерове возобновил работу после почти четырех месяцев вынужденного простоя, когда его работа была приостановлена из-за выявленных в здании строительных нарушений. Решение суда о возобновлении работы торгового центра исполнили судебные приставы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

"Поступило решение суда с отметкой о вступлении в силу решения [о возобновлении работы ТЦ]. Исполнительное производство прекращено, судебные приставы сняли все пломбы [в здании ТЦ], составлен соответствующий акт, торговый центр работает", - рассказал представитель ведомства.

Торговый центр "Лапландия" является одним из самых крупных объектов торговли в Кемерове, его площадь составляет более 68,5 тыс. кв. метров, а суточная пропускная способность - до 30 тыс. посетителей.

Работа торгового центра была временно приостановлена в апреле по решению Арбитражного суда Кемеровской области из-за нарушений при реконструкции здания. Истцом по данному делу выступила администрация Кемерова. В ходе строительной экспертизы было установлено, что реконструкция здания бывшего ледового модуля под торговый центр была проведена с многочисленными нарушениями и не соответствовала проекту. В настоящий момент выявленные нарушения устранены.

После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где в марте прошлого года погибли 60 человек, местные власти активно начали проверку торговых центров. Сразу после трагических событий из-за нарушений пожарной безопасности был закрыт ТЦ "Аврора", реконструкция которого продолжается до настоящего времени. С июля текущего года по решению суда в Кемерове не работает еще один крупный торговый центр "Я". Иск о закрытии торгового комплекса "Радуга" в настоящий момент находится на рассмотрении в суде.

Инициатором всех судебных разбирательств о приостановлении работ торговых объектов выступает администрация Кемерова.