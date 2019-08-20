В Кузбассе открылся крупнейший за Уралом центр современного искусства

ТАСС, 20 августа. Сибирский центр современного искусства во вторник открылся в Новокузнецке Кемеровской области. Это первая и самая большая площадка такого формата за Уралом, сообщила ТАСС начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Марина Евса.

"В Новокузнецке открылся Сибирский центр современного искусства, [его площадь] - более 5 тыс. квадратных метров. Это два огромных павильона <…> - один 3,5 тыс. квадратных метров, второй павильон - для молодых художников около 1,5 тыс. квадратных метров. <…> Центр расположился на территории выставочного комплекса "Кузбасская ярмарка", инвестиции на его создание направлены частные. <…> Такой масштабный центр (современного искусства) - единственный за Уралом", - рассказала Евса.

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, центр даст возможность специалистам творчески работать с молодыми художниками, создавая в будущем совместные тематические проекты. На базе центра будут проводить лекции о современном состоянии искусства, творческие встречи. Запланированы создание центра художественного стекла и керамики, что даст возможность организовывать международные симпозиумы и выставки - в России тема художественного стекла практически отсутствует.

По словам собеседницы, предполагается, что постоянные экспозиции в павильонах будут представлены работами авторов из Сибири, будут привозиться и знаковые, масштабные выставки известных художников. Также центр будет участвовать в проектах по получению грантовой поддержки, привозить экспозиции не только российских, но и зарубежных авторов.

На открытии центра был дан старт Межрегиональной художественной выставке "Форма", где зрителям представили более 1,1 тыс. произведений живописи, графики и скульптуры более 250 авторов. География мастеров - от Калининграда до Владивостока. По словам руководителя профильного департамента, в экспозиции представлены три больших региона: Урал, Сибирь и Дальний Восток. Также на площадке можно увидеть работы скульптора Зураба Церетели и других известных российских мастеров.

"Цель создания центра - культурное взаимодействие с другими регионами, налаживание и укрепление культурных связей. Мы создаем в Кемерово культурно-образовательный и музейно-выставочный комплекс в рамках Кластера искусств, которые создаются в четырех регионах, а площадка в Новокузнецке дополняет те центры, которые будут созданы в Кемерово. Это интеграция различных видов и искусств и направлений в культуре - там у нас будет Театр оперы и балета, Русский музей, образовательные комплексы, хореографическая академия", - сказала Марина Евса.