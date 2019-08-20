Главгосэкспертиза одобрила проект станции метро "Спортивная" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска получила положительное заключение Главного управления государственной экспертизы на документацию по станции метро "Спортивная", таким образом, город готов начать строительство новой станции метрополитена. Об этом во вторник на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Главгосэкспертиза одобрила проект станции метро "Спортивная". Сегодня мы официально получили положительное заключение Главного управления государственной экспертизы на документацию. Все выданные ранее замечания по технической и сметной части в проекте учтены", - написал Локоть.

Он отметил, что площадка для строительства уже готова, запустить станцию метро планируется в 2022 году.

"На территории провели демонтаж построек, срезали и выровняли грунт на площади 26 тыс. кв. метров, выполнили планировку, завезли 800 тонн песка. Подведено временное электроснабжение. Таким образом, город готов начать строительство новой станции метрополитена", - написал мэр.

Проект строительства станции метро "Спортивная" в Новосибирске включен в план возведения ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В начале июня проект метро получил отрицательное заключение госэкспертизы. Заявка на строительство была отправлена на повторное рассмотрение после устранения указанных замечаний.

Международная федерация хоккея в мае 2018 года утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина пойдет на саму спортивную площадку, оставшаяся часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории. Строительство станции метро оценивается в 3,4 млрд руб.

О метрополитене

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.