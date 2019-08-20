Причиной массовой гибели чаек под Омском стало пищевое отравление

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Массовую гибель чаек в начале прошлой недели в садоводческом товариществе под Омском вызвали не опасные заболевания птиц, а пищевое отравление. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Главном управлении ветеринарии Омской области.

На видео, опубликованном в местной группе соцсети "ВКонтакте", видно, что на берегу Иртыша лежат погибшие чайки, несколько птиц, нахохлившись, сидят на кромке воды. Автор видео подходит к одной из птиц и пытается ее потрогать, на что чайка почти не реагирует. Позднее ветеринары обнаружили несколько погибших птиц, которых забрали в лабораторию для установления причины гибели.

"Патологоанатомическое вскрытие показало, что это отравление. Мы обследовали обнаруженные трупы птиц на инфекционные, бактеорологические и грибковые болезни - ничего не обнаружено. Причину отравления установить невозможно, так как у птиц пустой желудок, они только пили воду", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что синантропные птицы, которые живут рядом с человеком, находят корм на мусорных полигонах и свалках.

"Определить токсины в трупах - такой методики на сегодняшний день нет, есть методики определения токсинов в кормах. Так что чем они питались и от чего погибли - остается загадкой", - сказал представитель управления. Он подчеркнул, что задача ветеринаров - установить, что причиной гибели птиц не стала какая-либо инфекция.

Массовая гибель чаек была зафиксирована на берегу Иртыша возле садоводческого товарищества "Сады водных путей сообщения". Так как это место находится выше по течению Омска, загрязняющие вещества омских промышленных предприятий не могли попасть в воду и стать причиной гибели. Но в 3 км от этого места расположен городской полигон твердых бытовых отходов, на котором находят пропитание огромное количество птиц.