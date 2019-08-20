В новом микрорайоне пострадавшего при паводках Тулуна построят 20 домов на 500 квартир

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. План нового микрорайона пострадавшего при паводках города Тулун Иркутской области предполагает строительство 20 двухэтажных домов с более чем 500 квартирами. Об этом сообщила во вторник пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко, возглавляющего правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.

"Под строительство домов для пострадавших... отобран земельный участок общей площадью 9,5 га. Здесь к октябрю 2020 года построят большой микрорайон из 20 двухэтажных многоквартирных домов, прилегающих к сосновому бору. Всего будет 500 квартир", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что уже заключен контракт на строительство трех жилых домов, документы по остальным домам находятся в стадии согласования.

Также пресс-служба сообщила, что по поручению Мутко до конца 2020 года в Тулуне планируется построить и капитально отремонтировать 25 объектов коммунального хозяйства: котельных, водозаборов, канализаций. В настоящее время все объекты жизнеобеспечения города, кроме двух котельных, запущены в эксплуатацию, но нуждаются в ремонте. Часть восстановительных работ завершится по плану в этом году.

О паводках

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

В Тулуне проживают около 42 тыс. человек. В конце июня в городе произошло сильное наводнение, река Ия вышла из берегов, уровень воды достигал почти 14 м, было подтоплено более 3 тыс. домов. В конце июля во время второй волны паводков уровень воды в реке поднимался до 11,25 м.