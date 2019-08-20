Пловец-экстремал из Германии преодолел 45 км по Телецкому озеру на Алтае

ТАСС, 20 августа. Спортсмен-любитель, 45-летний германский адвокат Фальк Тишендорф в рамках проекта "Переплывая Россию" проплыл 45 километров по Телецкому озеру - это более половины всей длины водоема. Температура воды составляла до +12 в центре озера, сообщил ТАСС во вторник представитель рекордсмена.

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это уникальный горный водоем, второй по объему в России, естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу. Протяженность озера около 80 км.

"Заплыв по Телецкому озеру проходил в течение двух дней и завершился 18 августа - на сегодня Фальк чувствует себя хорошо. Очень повезло с погодой - два дня был полный штиль, только под конец начался шторм, и инспекторы ГИМС МЧС России по Республики Алтай, которые обеспечивали безопасность, приняли решение, что озеро надо покинуть из-за угрозы безопасности не только пловца, но и спасателей и сопровождающей команды. Фальк Тишендорф и его тренеры очень высоко оценили этот заплыв - и из-за природы, и потому что по сравнению с другими водоемами условия были "курортными" - температура воды ближе к берегу была около 16 градусов, а ближе к середине озера - плюс 12", - рассказал собеседник агентства.

По словам представителя Тишендорфа, проект "Переплывая Россию" помимо спортивной части, имеет и благотворительную. Со своей командой Тишедорф привозит в маленькие школы и библиотеки в отдаленных селах книги и необходимый спортивный инвентарь от партнеров проекта. Библиотека Турочакского района получила компьютер и многофункциональное устройство с принтером и сканером, спортшколе подарили профессиональные юниорские лыжи, школе в селе Иогач - лыжи, коньки и книги для школьной библиотеки. Школа в селе Яйлю, которое расположено на берегу Телецкого озера, получит около 180 кг различного спортивного инвентаря,

"Мы стараемся разнообразить географию путешествий - от Северо-Запада до Сибири. В прошлом году это был, например, Байкал, и мы помогали школам на иркутской стороне и в Бурятии. Пока раздумываем, где будет следующий заплыв: скорее всего мы вернемся на Белое море - оно было в прошлом году, это был тяжелый заплыв, вода была 6 градусов, и спасатели, которые с нами работали, не могли поверить, что он это сделал", - отметил собеседник агентства.

Тишендорф - профессиональный юрист, член правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, с 2016 года является официальным представителем федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в России. По проекту "Переплывая Россию" Тишендорф уже переплывал Волгу, Енисей, Лену и Обь, а также Ладожское и Онежские озера, и Кандалакшский залив Белого моря.