Мэрия Новосибирска совместно с учеными намерена реконструировать Центральный парк

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирска планируют благоустроить Центральный парк города, выполнив ландшафтный дизайн его территории совместно с учеными Ботанического сада Сибирского отделения РАН и убрав большинство расположенных там старых аттракционов. С 2020 года работа парка будет полностью финансироваться из муниципального бюджета, сообщила во вторник ТАСС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

"Мы будем убирать из парка большинство аттракционов старых, ларьки и делать городской парк с ландшафтным дизайном. Мы просим Ботанический сад принять участие в разработке зеленого ландшафта, в том числе и Центрального парка", - сказала Терешкова.

Она отметила, что власти планируют перевести Центральный парк из муниципального унитарного предприятия (МУП) в другую форму юридического лица. По словам Терешковой, с 2020 года парк будет полностью финансироваться из средств муниципального бюджета.

Во вторник мэр Новосибирска Анатолий Локоть и директор Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Евгений Банаев подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу создания и содержания зеленых насаждений на территории Новосибирска, соглашение заключено на пять лет.

Как сообщил ТАСС Банаев, соглашение подразумевает, в частности, совместную работу по Центральному парку, по озеленению Красного проспекта, а также различные консультации.

Центральный парк является старейшим парком Новосибирска, расположен в центре города вблизи станции метро "Площадь Ленина", его площадь составляет 10,5 га. Первые аттракционы появились в парке в 1944 году. На территории парка находятся Новосибирский музыкальный театр и театр кукол "Пилигримы".