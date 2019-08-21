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Рейсы "Уральских авиалиний" из Москвы в Новосибирск и обратно задержаны на несколько часов

Ранее рейсы авиакомпании по этим направлениям были отменены после аварийной посадки Airbus A321

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Прибытие рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы в новосибирский аэропорт Толмачево перенесено с 02:50 мск на 07:30 мск, задержан также вылет рейса в обратном направлении, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта.

"[Рейс U6 100 Москва - Новосибирск] еще не прибыл, он прибудет только в 11:30 (07:30 мск), хотя должен был прибыть в 06:50 (02:50 мск). Вылететь рейс U6 99 Новосибирск - Москва должен был в 08:00 (04:00 мск), сейчас пока планируемое время вылета 12:30 (08:30 мск)", - сказал собеседник агентства.

15 августа рейсы авиакомпании по этим направлениям были отменены после аварийной посадки Airbus A321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье из-за отказа и возгорания двигателей после попадания в них птиц.

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