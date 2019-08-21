Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки сократилась до 37 тыс. га

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Площадь действующих лесных пожаров в Иркутской области на утро 21 августа составляет 37,4 тыс. га, сообщается в среду на сайте правительства области.

На утро 20 августа площадь лесных пожаров составляла около 101 тыс. га.

"Продолжает действовать три очага на площади 37 460 га, все они находятся в Катангском районе, - говорится в сообщении. - Площадь активного горения составляет 110 га".

Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Приангарье не обнаружено, ликвидирован один пожар в Качугском районе на площади 63 591 га.

В тушении пожаров участвуют 264 человека, привлечено 38 единиц техники. Два самолета Ан-2, два легкомоторных самолета и два вертолета Ми-8 задействованы в мониторинге возгораний.