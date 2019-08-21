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В Сибири произошла серия землетрясений

Самое крупное - магнитудой 3,9 - произошло в Республике Тыва

ТАСС, 21 августа. Землетрясения под Новосибирском, в Республике Тыва и Алтайском крае зафиксировал Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. Самое крупное из них, магнитудой 3,9, произошло в Республике Тыва, сообщает в среду ведомство.

"Время в очаге (UTC) 2019.08.20 13:49:5.51, широта 51.53, долгота 98,22, магнитуда 3,9, интенсивность в эпицентре 4,7 баллов", - говорится в оперативном сообщении филиала Единой геофизической службы РАН.

Два землетрясения произошли в пределах Бийско-Барнаульской впадины. Первое, магнитудой 3,1, произошло в 70 километрах от Новосибирска под городом Искитим. Второе, магнитудой 2,4 - примерно в ста километрах от Барнаула, под городом Заринск.

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