Жители России собрали портфели для школьников пострадавшей от паводка Иркутской области

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Жители и предприятия российских регионов в рамках благотворительной акции "Рюкзак для друга" собрали более 800 портфелей с канцелярскими принадлежностями для школьников пострадавшей от паводков Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
"ФБГУ "Российский детско-юношеский центр" <…> объявил всероссийскую акцию "Рюкзак для друга", поставив своей целью помочь в подготовке к новому учебному году школьникам всех возрастов пострадавших территорий. <…> В акции приняли участие жители и организации Ярославской, Ростовской, Волгоградской, Владимирской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Вологодской, Самарской, Омской, Томской областей, Республики Хакасия, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Собрано более 800 портфелей и рюкзаков и несколько тысяч канцелярских предметов", - говорится в сообщении.
Органы управления образования в пострадавших от паводка территориях уже вручают школьные портфели семьям будущих первоклассников.
Более двух тысяч рюкзаков и канцелярских наборов также планируется приобрести на средства благотворительного фонда для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, школьные наборы первоклассникам 18 школ пострадавших территорий направил Московский государственный университет им. Ломоносова. Это около тысячи рюкзаков с тетрадями, дневниками, ручками, карандашами, наборами для рисования и творчества. Полторы тысячи школьных рюкзаков с канцелярскими принадлежностями планируют доставить в зону паводка организаторы гуманитарного проекта "Добрый груз". Помощь в сборе детей в школу также оказывают корпорация "Российский учебник", вузы, ГУ МЧС и ГУ МВД России по Иркутской области, Благотворительный фонд им. Юрия Тена.
По информации министерства образования области, 1 сентября 2019 года в пострадавших от наводнения территориях к учебе приступят более 3,6 тыс. первоклассников.