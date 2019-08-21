Жители России собрали портфели для школьников пострадавшей от паводка Иркутской области

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Жители и предприятия российских регионов в рамках благотворительной акции "Рюкзак для друга" собрали более 800 портфелей с канцелярскими принадлежностями для школьников пострадавшей от паводков Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"ФБГУ "Российский детско-юношеский центр" <…> объявил всероссийскую акцию "Рюкзак для друга", поставив своей целью помочь в подготовке к новому учебному году школьникам всех возрастов пострадавших территорий. <…> В акции приняли участие жители и организации Ярославской, Ростовской, Волгоградской, Владимирской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Вологодской, Самарской, Омской, Томской областей, Республики Хакасия, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Собрано более 800 портфелей и рюкзаков и несколько тысяч канцелярских предметов", - говорится в сообщении.