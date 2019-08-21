Рейс авиакомпании "Якутия" Екатеринбург - Якутск задержан на 11 часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Якутия" Екатеринбург - Якутск с промежуточной посадкой в Новосибирске задержан в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на 11 часов в связи с поздним прибытием воздушного судна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кольцово в среду.

"Рейс R3-490 Екатеринбург - Якутск задерживается в связи с поздним прибытием воздушного судна. С пассажирами работают представители авиаперевозчика", - сказали в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь в пункт назначения в 07:45 мск. Сейчас его вылет перенесен на 18:50 мск.

Авиакомпания "Якутия" на 100% принадлежит правительству Якутии. Воздушный флот перевозчика состоит из четырех самолетов Boeing 737-800, двух Boeing 737-700, шести Ан-24РВ, трех Bombardier Dash 8 Q300 и четырех SSJ 100.