Власти Ачинска считают, что служба 112 не справлялась с нагрузкой при ЧП со взрывами

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Система обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру "112" Ачинска Красноярского края не справлялась с нагрузкой при ЧП со взрывами на арсенале 5 августа, сообщается в среду на сайте администрации города.

"Проверка службы 112, которая должна была сразу информировать население, показала, что чуть нагрузочка - и, пожалуйста, "112" захлебнулся", - приводятся в сообщении слова глава города Илая Ахметова. В релизе уточняется, что 5 и 6 августа, на пике чрезвычайной ситуации, на единый номер "112" в Ачинске поступило около 40 тысяч звонков.

Глава города считает, что проблему решит увеличение числа диспетчеров и каналов службы 112. "В местном бюджете нашли деньги, подключили шесть линий, сделали телефон многоканальным и бесперебойным. В обычный день на нем дежурят по три человека, в случае ЧС состав дежурных на "112" сразу увеличат", - отметил Ахметов.

Ранее сообщалось, что в Ачинске поступали жалобы на работу системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В частности, люди жаловались на качество звука. Муниципальная служба ЕДДС провела комплексную техническую проверку системы как центрального, так и мобильного оповещения населения с помощью громкоговорителей.