В Новосибирске начали проводить лучевую терапию детям

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Дети в Новосибирской области, нуждающиеся в лучевой терапии, смогут проходить лечение, не выезжая из региона, - в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) им. Е. Н. Мешалкина и Новосибирской клинической центральной районной больнице (НКЦРБ) в Краснообске. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центра Мешалкина.

"Центр Мешалкина начал проводить лучевую терапию детям дошкольного, школьного возраста и подросткам. Необходимое круглосуточное наблюдение будет осуществляться в онкогематологическом отделении Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске. Раньше такой вид медпомощи детям в Новосибирской области не оказывали, врачи были вынуждены направлять больных на лечение в Москву или Санкт-Петербург", - сообщила пресс-служба.

Первым маленьким пациентом Центра Мешалкина стала трехлетняя девочка Маша с редкой злокачественной опухолью центральной нервной системы. Ребенок перенес две операции, нуждается в сеансах лучевой терапии и курсах химиотерапии.

Как пояснил врач-радиотерапевт Елена Самойлова, раньше лучевое лечение пациентов младшего детского возраста в условиях Центра Мешалкина не проводилось в связи с целым рядом организационных и финансовых ограничений. "Сейчас все вопросы сняты. В процессе лечения будет задействована многопрофильная команда НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина: детский онколог, радиолог, анестезиолог-реаниматолог и другие врачи. Вместе с коллегами из НКЦРБ мы сможем оказывать комплексную высокотехнологичную медицинскую помощь детям с злокачественными новообразованиями", - приводит ее слова пресс-служба.

В Центре Мешалкина дети будут получать лечение, а в Новосибирской клинической центральной районной больнице пациенты будут госпитализироваться, откуда их ежедневно будут доставлять медицинским транспортом. И госпитализация, и курс лучевого лечения будут бесплатными для пациентов, все расходы оплачиваются в рамках региональной программы ОМС, добавили в пресс-службе.

В Новосибирской области в лучевой терапии ежегодно нуждаются 40-50 детей.