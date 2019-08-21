Фонд ОМС почти в два раза увеличил расходы на оснащение томских больниц и обучение медиков

ТОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Томский фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2019 году выделил почти 60 млн рублей на оснащение медицинской техникой больниц и повышение квалификации врачей. Как сообщается на сайте администрации Томской области, это почти в два раза больше по сравнению с 2018 годом, когда на эти цели было направлено 32 млн рублей.

"В 2019 году из средств Томского фонда ОМС на покупку и ремонт медтехники в больницах, а также повышение квалификации медработников будет направлено 60 млн рублей - это почти в два раза больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

По словам директора фонда Алексея Рудко, более 50 млн рублей пойдет на закупку оборудования. "В частности, в областной перинатальный центр до конца 2019 года поступят аппараты искусственной вентиляции легких, неонатальный инкубатор и реанимационная система для новорожденных, в 4-й роддом Томска - наркозно-дыхательный аппарат", - цитирует пресс-служба Рудко.

Часть своего оборудования уже обновили томская городская больница № 3 и больница скорой медицинской помощи № 2. Также за счет выделенных средств повысят свою квалификацию 216 медиков из городских и районных больниц, детских и взрослых поликлиник.

В пресс-службе отметили, что за последние четыре года приобретение и ремонт медицинского оборудования, обучение врачей и медперсонала из средств территориального фонда ОМС направлено более 160 млн рублей.