Суд признал экс-министра финансов Хакасии виновным в нецелевом расходовании средств

ТАСС, 21 августа. Абаканский городской суд признал бывшего министра финансов Хакасии Семена Аешина виновным в нецелевом расходовании средств федерального Фонда обязательного медицинского страхования, предназначенных для строительства перинатального центра, сообщил в среду суд на своем сайте.

"Судья Абаканского городского суда огласил приговор в отношении экс-министра финансов Республики Хакасия Аешина С. Ю., который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 285.2 УК РФ, за нецелевое расходование должностным лицом в 2014 году средств федерального Фонда обязательного медицинского страхования, предназначенных для строительства перинатального центра, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд республики отменил оправдательный приговор в отношении экс-министра, вынесенный Абаканским городским судом 13 сентября 2017 года и вернул дело в прокуратуру.

Семен Аешин перенаправил деньги, предназначавшиеся для строительства перинатального центра, на другие статьи расходов. Хотя в итоге обязательства региона были выполнены, суд отметил, что "факт последующего восстановления средств на едином республиканском счете после их израсходования не по целевому назначению не повлиял на квалификацию действий Аешина".

Суд приговорил экс-министра к штрафу в 200 тыс. рублей, но освободил от его уплаты на основании п. 9 и 12 постановления Госдумы от 24 апреля 2015 года "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Судимость с Аешина также снята.