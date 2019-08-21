Иркутская область выделит 1 млрд рублей на жилье для пострадавших от паводков

Иркутская область получила более 10 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение новым жильем пострадавших от паводка. По словам Левченко, эти средства могут быть направлены на приобретение жилья только для тех, у кого нет других жилых помещений или долей в них.

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Иркутской области решило приобретать за счет средств регионального бюджета новое жилье для граждан, пострадавших от паводка, у которых есть в собственности другие жилые помещения или доли в них. На это необходимо более 1 млрд рублей, сообщил в среду журналистам губернатор Сергей Левченко.

"Мы обсуждали с людьми, с министерством социальной защиты анализировали, какие есть варианты обеспечения жильем тех, у кого в других помещениях есть доли. Вчера я принял решение выделять средства из областного бюджета на обеспечение жильем [пострадавших от паводка] вне зависимости от того, есть ли у них другие жилые помещения или доли. <…> Надеюсь, что эти средства нам компенсируют [из федерального бюджета]", - сказал Левченко.

Он уточнил, что на эти цели необходимо более 1 млрд рублей. По словам губернатора, другие жилые помещения или доли имеют примерно 15% людей, потерявших жилье во время паводка. Всего в период наводнения своих домов лишились порядка 6 тыс. семей, сообщил глава региона.

Пресс-служба правительства Иркутской области во вторник сообщала, что Левченко направил вице-премьеру РФ Виталию Мутко письмо с предложением снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от паводков. Речь идет о том, чтобы предоставлять новое жилье взамен утраченного также и тем, у кого есть в собственности другие жилые помещения или доли. Сейчас утвержденные постановлением правительства РФ правила предоставления финансового обеспечения людям, жилье которых было утрачено или повреждено во время паводков в Иркутской области, не позволяют это делать.