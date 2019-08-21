В Новосибирске задержали мужчину, хранившего в квартире боевые пистолеты и патроны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Новосибирске мужчину, который хранил у себя в квартире несколько боевых пистолетов, а также более 800 патронов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска по Новосибирской области во взаимодействии с ФСБ задержан 40-летний житель города Новосибирска, подозреваемый в незаконном обороте оружия. В ходе обыска квартиры и гаража, арендованных злоумышленником, оперативники обнаружили, предположительно: два пистолета системы Макарова, пистолет "Байкал", несколько магазинов, устройство для бесшумной стрельбы, более 800 патронов различной маркировки, 100 комплектов для снаряжения пистолетных патронов, запасные части оружия", - сказала Волк.

Оружие направлено на экспертизу. "В настоящее время завершено исследование патронов, которые, как установлено, относятся к категории боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы из пистолета конструкции Макарова", - отметила официальный представитель МВД.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и 222.1 УК РФ (незаконное хранение оружия и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.