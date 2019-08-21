Суд в Новосибирске отправил под домашний арест бывших руководителей клиники Мешалкина

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска в среду изменил по ходатайству следователей меру пресечения бывшему директору НИИ патологии кровообращения (клиники им. Е. Н. Мешалкина) Александру Караськову и его супруге Ирине Бойцовой, занимавшей пост заместителя директора. С начала июня они содержались под стражей, теперь их отправили под домашний арест до 19 ноября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Изменить меру пресечения Караськову и Бойцовой с заключения под стражу на домашний арест", - заявил судья, оглашая решение.

Экс-директор клиники Александр Караськов был задержан вместе с супругой Ириной Бойцовой в начале июня, позже они были арестованы по подозрению в хищении не менее 1,3 млрд рублей. Академик, руководивший клиникой 20 лет, 17 мая уволился с поста директора по собственному желанию. Он также покинул пост депутата законодательного собрания Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал в декларации наличие загородного дома.

В феврале был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей замдиректора клиники Евгений Покушалов, через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух компаний-поставщиков клиники.

НИИ патологии кровообращения имени академика Мешалкина был создан в конце 1950-х годов. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике делают все виды операций на сердце.