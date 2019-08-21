Следователи начали проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК , 21 августа. /ТАСС/. Следователи устанавливают личности и обстоятельства гибели трех человек при пожаре в деревне Минино под Красноярском, сообщило в среду на своем сайте краевое управление СК.

В среду при разборе завалов сгоревшего неэксплуатируемого строения в деревне Минино Красноярского края были найдены тела трех человек. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

"Обнаружены тела троих человек, личности которых не удалось опознать в связи с сильными термическими повреждениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в бытовке, которая была предназначена для хранения инструмента, постоянно никто не проживал. Предполагается, что в ней могли находиться рабочие, нанятые частным предпринимателем для колки дров.