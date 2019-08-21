Остаться в своих населенных пунктах хотят 47% пострадавших от паводков в Прибайкалье

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что около 47% граждан, лишившихся жилья во время паводков, намерены остаться в своих населенных пунктах. Остальные хотят уехать в другие города и регионы, сообщил он в среду журналистам.

"Мы сделали исследование по всем подтопленным районам. Если говорить статистические цифры, то примерно 47% людей хотят остаться в тех населенных пунктах, где жили. Порядка 15%, но эта цифра не окончательная, так как люди могут передумать, хотят переехать за пределы области. Оставшиеся хотят переехать в другие города и районы области", - сказал он.

Таким образом, больше половины хотят уехать из своих населенных пунктов.

По данным Левченко, после паводка в новом жилье нуждаются порядка 6 тыс. семей. Сертификаты на приобретение жилья позволяют пострадавшим от паводка купить жилплощадь в любом регионе России.