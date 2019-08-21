Заксобрание Приангарья: власти не выполнили обязательства по строительству аэропорта

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Комиссия депутатов регионального парламента в итоге проверки пришла к заключению, что власти региона не выполнили обязательства по модернизации и строительству аэропорта в Иркутске, 100% акций которого переданы из федеральной в областную собственность с целью повышения эффективности работы предприятия в рамках исполнения указа президента РФ, сообщается в среду на сайте Законодательного собрания Иркутской области.

Специально созданная комиссия из числа депутатов регионального парламента проверила исполнение правительством Иркутской области указа президента РФ от 31 декабря 2014 года "О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области". Выводы сделаны по результатам ответов на запросы регионального правительства, АО "Международный аэропорт Иркутск", Контрольно-счетной палаты (КСП) области, Федеральной антимонопольной службы, ФАС по Иркутской области, Минтранса РФ, Федерального агентства воздушного транспорта.

"Обязанности по внесению мероприятий по реконструкции и модернизации действующего аэропорта, а также по строительству нового, документы стратегического и бюджетного планирования социально-экономического развития в 3 квартале 2015 года не выполнены. Конкурс на привлечение инвестора по строительству нового аэропортового комплекса на условиях государственно-частного партнерства не объявлен, средства бюджета Иркутской области на указанное мероприятие не предусмотрены", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что антимонопольная служба отследила попытку правительства региона заключить договор с инвестором в обход конкурсных процедур и внесла предупреждение о недопустимости нарушения закона.

Комиссия рекомендовала правительству Иркутской области решить вопрос по выбору земельного участка для размещения нового аэропорта, объявить конкурс на привлечение инвестора по строительству нового аэропортового комплекса на условиях государственно-частного партнерства, предусмотреть средства для проведения работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры в соответствии с требованиями безопасности полетов.

Об аэропорте

В 2015 году 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" были переданы из федеральной в областную собственность для реконструкции действующего терминала и строительства нового аэропорта с участием инвесторов. Ряд компаний проявлял интерес к проектам и призывал провести конкурс, однако Иркутская область в 2018 году объявила, что новый терминал в действующем аэропорту построят "Новапорт" и компания "Рампорт аэро". По этому факту ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного закона.

В феврале 2019 года стало известно, что правительство и аппарат губернатора обратились в суд с двумя исками - к ФАС и ее областному управлению. Истцы полагают, что проверка проводится в отсутствие правовых оснований, а процедура ее проведения нарушена.

Антимонопольное ведомство дважды направляло предупреждения о возможном нарушении антимонопольного законодательства в адрес правительства региона и губернатора Иркутской области, однако оба предупредительных документа были проигнорированы органами власти субъекта.