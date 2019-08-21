Новосибирский колледж сократил набор на направление авиастроения из-за снижения спроса

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Новосибирский авиационный технический колледж им. Б. С. Галущака сократил на треть набор студентов на направление "Производство и обслуживание самолетов" из-за снижения потребности в кадрах у Новосибирского авиационного завода им. Чкалова, с которым учебное заведение сотрудничает уже почти 90 лет. Об этом сообщил в среду журналистам в пресс-центре ТАСС директор колледжа Андрей Брикман.

В конце мая в Минтруде Новосибирской области ТАСС сообщили о намерении завода сократить 45 сотрудников. По данным пресс-службы министерства, на тот момент уже было уволено 24 работника.

"Мы практически 90 лет [работаем] c чкаловским заводом. Учитывая то, что он уже насытился кадрам, сейчас уже нет такой потребности авральной. У нас [в этом году] уменьшилось количество [студентов] по производству летательных аппаратов. Ранее набирали три группы, сейчас набираем две", - сказал Брикман.