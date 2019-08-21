Новосибирский колледж сократил набор на направление авиастроения из-за снижения спроса

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Новосибирский авиационный технический колледж им. Б. С. Галущака сократил на треть набор студентов на направление "Производство и обслуживание самолетов" из-за снижения потребности в кадрах у Новосибирского авиационного завода им. Чкалова, с которым учебное заведение сотрудничает уже почти 90 лет. Об этом сообщил в среду журналистам в пресс-центре ТАСС директор колледжа Андрей Брикман.
В конце мая в Минтруде Новосибирской области ТАСС сообщили о намерении завода сократить 45 сотрудников. По данным пресс-службы министерства, на тот момент уже было уволено 24 работника.
"Мы практически 90 лет [работаем] c чкаловским заводом. Учитывая то, что он уже насытился кадрам, сейчас уже нет такой потребности авральной. У нас [в этом году] уменьшилось количество [студентов] по производству летательных аппаратов. Ранее набирали три группы, сейчас набираем две", - сказал Брикман.
По его словам, вместо этого колледж развивает направление беспилотных летательных аппаратов. Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщал ТАСС, что на территории аэродрома Новосибирского авиазавода проходили испытания тяжелого стелс-беспилотника "Охотник", который оснащен реактивным двигателем и имеет расчетную скорость полета до 1000 км/ч.
"Первая беспилотная машина, не какой-нибудь квадрокоптер или монокрыло, а двадцатитонный аппарат под управлением оператора, поднялась в воздух, сделала определенные действия и сама приземлилась. Это будущее развитие [авиации]", - считает директор колледжа.
Новосибирский авиационный завод им. Чкалова основан в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны выпустил более 15 тыс. истребителей Як-7 и Як-9. Позже завод также был ориентирован на выпуск военной авиации. Основная его продукция - фронтовые бомбардировщики Су-34, завод также выпускает детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100.