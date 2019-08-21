Подрядчики не могут начать ремонт 70% пострадавших от паводков домов Приангарья

"Работы не могут начать в 102, или в 70% пострадавших многоквартирных домах в связи с тем, что подвальные помещения МКД по-прежнему затоплены, в них стоит вода. По всем домам есть заключения специализированных организаций и сметы", - говорится в сообщении.

ТАСС, 21 августа. Подрядчики не могут начать капитальный ремонт в 70% пострадавших от наводнения многоквартирных домах (МКД) в Иркутской области из-за того, что подвальные помещения остаются подтопленными, сообщается в среду на сайте Министерства строительства РФ.

Капремонт ведется в 35 пострадавших от паводков многоквартирных домах области, расположенных в Тулуне и Нижнеудинске. В Нижнеудинске подрядчики ремонтируют 27 многоквартирных дома, в Тулуне - восемь силами четырех подрядных организаций.

"В остальных территориях, пострадавших от паводка, многоквартирный фонд либо не пострадал, либо отсутствует и представлен индивидуальными жилыми домам", - уточнили в ведомстве.

Из 1404 пострадавших индивидуальных жилых домов в Иркутской области ремонтировать начали только 22. Два из них находятся в Тулуне, 14 - в Нижнеудинске, пять - в Чунском районе и еще один в Нижнеудинском районе.

Низкие темпы работ по ремонту индивидуальных жилых домов связаны с тем, что до сих пор не все пострадавшие от наводнения получили свидетельства на социальную выплату на капремонт. Люди плохо осведомлены о порядке проведения капитального ремонта и о том, что необходимо подавать заявление на предоставление этой социальной выплаты. Также, как уточнили в ведомстве, уже подавшие заявление принимают обратное решение - отказываются от привлечения подрядных организаций и выполняют работы своими силами.