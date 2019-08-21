Иркутскому губернатору не поступала информация об искажении данных о лесных пожарах

Совет по правам человека при президенте РФ по итогам выездного заседания в Иркутской области ранее сообщил на своем сайте, что в регионе "сложилась практика массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах, ведущая к несвоевременному и недостаточному принятию мер по их тушению на ранних стадиях, и в конечном итоге - к развитию крупномасштабных лесопожарных катастроф". Отмечается, что эта практика наиболее характерна для северных территорий области, в том числе так называемых зон контроля, "где по действующему законодательству допускается отказ от их тушения".

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не получал информацию от проверяющих и контролирующих органов о сокрытии и искажении данных о лесных пожарах, сообщил он в среду журналистам.

"Где кто что-то завышал или занижал, конкретных данных у меня нет. <…> У меня официальных данных ни от кого из контролирующих и проверяющих органов нет. Пока мы должны ходить и узнавать, у кого эти данные, и кто это расследовал", - сказал Левченко, отвечая на вопрос ТАСС.

О подобных выявленных нарушениях сообщил 5 августа журналистам старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Роман Федосов. Проверки прокуратурой причин пожаров в Сибири выявили факты волокиты и несвоевременного реагирования на возникающие очаги пожаров, а также искажения данных о площадях и ликвидации пожаров.

По словам Федосова, "в Иркутской области прокурорами устанавливались факты ненадлежащего осуществления областным министерством лесного комплекса мер по охране лесов от пожаров, а также отражения недостоверных сведений о площади возгорания, расстоянии до населенных пунктов, искажения данных о времени ликвидации пожаров".

В конце июля - начале августа в Иркутской области горело более 700 тыс. га леса, очаги действовали в северных районах, где продолжительное время не было осадков, дожди начались только на прошлой неделе. Всего, по данным местных властей на 13 августа, за пожароопасный сезон выгорело около 1,5 млн га тайги. С 1 августа в регионе на тушении работала авиация МЧС и Минобороны России, применялся самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. По данным на утро среды, площадь лесных пожаров в Иркутской области составила около 50 тыс. га.