Росгидромет не ожидает дождей на севере Иркутской области и Якутии до 25 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Осадков на севере Иркутской области и в Якутии, где по-прежнему отмечается большое количество лесных пожаров, не прогнозируют до 25 августа. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам Цыганкова, за июнь в Эвенкии, Якутии и севере Иркутской области выпало всего 2-3 мм осадков, такая же ситуация наблюдалась в июле и первой декаде августа.

"К сожалению, прогноз показывает, что до 25 числа ситуация не меняется. Кроме того, она усугубилась до 4 класса пожарной опасности на востоке Якутии и в Магаданской области. Там тоже стоит антициклон, высокое давление, в ближайшие 5-6 дней ситуация сложная", - сказал он.

По данным метеорологов, причины лесных пожаров носят преимущественно природный характер. На севере Красноярского края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.