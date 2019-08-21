{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Росгидромет не ожидает дождей на севере Иркутской области и Якутии до 25 августа

В этих регионах по-прежнему действуют лесные пожары

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Осадков на севере Иркутской области и в Якутии, где по-прежнему отмечается большое количество лесных пожаров, не прогнозируют до 25 августа. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам Цыганкова, за июнь в Эвенкии, Якутии и севере Иркутской области выпало всего 2-3 мм осадков, такая же ситуация наблюдалась в июле и первой декаде августа.

"К сожалению, прогноз показывает, что до 25 числа ситуация не меняется. Кроме того, она усугубилась до 4 класса пожарной опасности на востоке Якутии и в Магаданской области. Там тоже стоит антициклон, высокое давление, в ближайшие 5-6 дней ситуация сложная", - сказал он.

По данным метеорологов, причины лесных пожаров носят преимущественно природный характер. На севере Красноярского края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьЯкутия
В РПЦ назвали погибшего мецената Абрамова подвижником русской культуры
Протоиерей Леонид Калинин отметил, что Абрамов помог вернуть в Россию немало так называемых "чемоданных" икон, которые контрабандой вывозили за границу
Читать полностью