В Иркутской области новое жилье приобрела 41 пострадавшая от паводка семья

Всего на получение сертификата для покупки жилья имеют право более 6 тыс. пострадавших семей.

ИРКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Новое жилье взамен утраченного во время наводнения в Иркутской области по сертификатам приобрела 41 семья. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"На вечер 21 августа принято 3 тыс. 56 заявлений на выдачу жилищных сертификатов, или 51% от общего количества [тех, кто имеет право на получение сертификата], выдан 881 сертификат. 22 августа будет преодолена тысячная планка по выдаче. На сегодняшний день 124 семьи подобрали жилье, 53 - заключили сделку. 41-й семье оплачены сертификаты на общую сумму 106,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Помощь в подборе и приобретении жилья семьям оказывают социальные работники. Сертификаты дают право купить жилплощадь в любом регионе России.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в среду сообщал журналистам, что около 47% граждан, лишившихся жилья во время паводков, намерены остаться в своих населенных пунктах. Остальные хотят переехать, причем 15% из них желают вовсе уехать из региона. Эти данные власти получили по результатам специально проведенного анализа.