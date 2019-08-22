Границы зон затопления в Иркутской области внесли в государственный реестр недвижимости

ИРКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы зон затопления в Иркутской области, пострадавшей от летнего паводка. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По поручению правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости границы зон затопления в Иркутской области. Речь идет о зонах, прилегающих к рекам Ие, Азей и Тулунчик в границах города Тулуна, а также к реке Уде в границах города Нижнеудинска. В границах зон затопления нельзя размещать новые населенные пункты и возводить объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты", - говорится в сообщении.

Продолжается работа по предоставлению кадастровой палатой правительству области сведений из ЕГРН об объектах недвижимости и прав граждан на них. Эта информация необходима для социальных выплат пострадавшим. Всего с 28 июня по 21 августа палата выдала более 35 тыс. выписок со сведениями о недвижимости Иркутской области. Данные госреестра позволяют установить право собственников на получение государственного жилищного сертификата, в том числе при утрате правоудостоверяющих документов на недвижимость.